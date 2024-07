¡Surge Lady Collado! Mujer choca a vehículo y trata de escapar, pero su Hummer se queda sin gasolina

Las redes sociales han sido testigos del surgimiento de Lady Collado, una mujer que tras chocar a un vehículo trató de escapar en su camioneta, pero se quedó sin gasolina, quedando varada en el Periférico de la Ciudad de México.

Toda la aventura quedó grabada en video y se presentó en calles de la capital del país, luego de que un automovilista y su acompañante sufrieran un choque por alcance en la Avenida Insurgentes, sin embargo, la mujer que manejaba una camioneta tipo Hummer con calcomanía de discapacidad y que provocó el choque, en lugar de detenerse decidió escapar.

Fue así que durante una hora el afectado y la mujer que lo acompañaba persiguieron a la señora culpable del incidente, llegando hasta el segundo piso del Anillo Periférico, pero sin poder ir más allá pues la Hummer se quedó sin gasolina.

En ese momento fue cuando el automovilista afectado y su acompañante bajaron de su carro para confrontar a la conductora de la camioneta, la cual en su intentó por amedrentar a quienes la grababan dijo que conocía a unos tal Collado, por eso su apodo.

“Así es, yo tengo a los Collado. (Me fui) porque ustedes me pueden asaltar. Dile que no me esté grabando”, menciona la mujer, quien viste lo que parece una pijama y va acompañada de una joven.

De hecho, Lady Collado después de bajar de su unidad trató de pedir auxilio a los automovilistas que pasaban por el Periférico, quienes en respuesta sólo le gritaban “¡muévanse!”.

La aventura terminó cuando una patrulla de la policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegó al lugar de los hechos para mediar la situación y tratar de que ambos automovilistas involucrados lograron un acuerdo.

Al hacerse virales los videos de la Lady Collado, en redes sociales no se hicieron esperar los comentarios, que en su mayoría criticaban a la mujer que provocó el choque.

“Pijama, sin peinar, con chanclas, calcomanía de minusválida (del cerebro seguro) y sin gasolina”; “Se nota que tiene una discapacidad... pobre vieja demente”; “¿Y quiénes son los Collado?”; “En HUMMER sin gasolina... Es como un iPhone sin saldo...”; son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

