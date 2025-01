Tiroteo en secundaria de Nashville deja heridos; el tirador se suicidó

Una estudiante fue asesinada y otro estudiante resultó herido el miércoles en un tiroteo en la cafetería de una escuela secundaria de Nashville, informó la policía.

El tirador, un joven de 17 años que también era estudiante en la Escuela Secundaria Antioch, posteriormente se suicidó, indicó el portavoz de la Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron, durante una conferencia de prensa.

El estudiante que resultó herido en el tiroteo sufrió un rozón, dijo Aaron.

Un portavoz del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt informó a la estación de televisión News 2 que otro estudiante fue llevado a Vanderbilt Pediatrics para el tratamiento de una lesión ocular que ocurrió después del tiroteo.

Aaron indicó que había dos oficiales de recursos escolares en el edificio cuando ocurrió el tiroteo. No estaban en las inmediaciones de la cafetería donde tuvo lugar el tiroteo, y para cuando llegaron el tiroteo había cesado y el tirador había utilizado una pistola para suicidarse, señaló Aaron.

La escuela tiene aproximadamente 2.000 estudiantes y está ubicada en un barrio de Nashville a unos 16 kilómetros al sureste del centro de la ciudad.

La escuela le pidió a los padres que no vayan a recoger a sus hijos sino que fueran a un hospital cercano. Los estudiantes serán trasladados en autobús a medida que la policía los vaya liberando de la escuela.



En el hospital, que se utilizaba como centro de reencuentro, los funcionarios ayudaban a los padres conmocionados a reunirse con sus hijos.

Announcement: Antioch High School is on a lockdown due to shots being fired inside the school building. Metro Police are on the scene. The person responsible for shooting is no longer a threat. We will be gathering students in the auditorium and will provide information on…

— Metro Schools (@MetroSchools) January 22, 2025