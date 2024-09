Tribunal Electoral de CDMX anula elección en la alcaldía Cuauhtémoc

En un acto histórico, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) decidió anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, esto por considerar que Alessandra Rojo de la Vega, candidata del PAN-PRI-PRD y quien había ganado, ejerció violencia política de género contra su rival electoral, Catalina Monreal del partido Morena.

Durante la sesión llevada a cabo el 31 de agosto, el Tribunal analizó los juicios electorales 203, 228, 247 y 248, cuya propuesta era invalidar el resultado de las elecciones de la alcaldía Cuauhtémoc que se llevaron a cabo el pasado 2 de junio.

Dos Magistrados votaron a favor de anular la elección, otros dos votaron en contra, mientras que el voto de calidad fue por parte del magistrado Armando Ambriz Hernández, decidiendo revocar el triunfo de Rojo de la Vega, a quien se le acusa de ejercer violencia simbólica y de invisibilización, además de estereotipos negativos de género contra Catalina Monreal.

Alessandra Rojo de la Vega dice que le robaron las elecciones

Ante esta decisión, Alessandra Rojo de la Vega, a quien se le anuló la constancia de mayoría que la convertía en la alcaldesa electa de la alcaldía Cuauhtémoc, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que acusaba que las autoridades electorales le robaron las elecciones.

“El @TECDMX específicamente el compadre criminal atropella la libertad y democracia de las y los ciudadanos en Cuauhtémoc. Es lamentable que su cobardía lo lleve a robarse una elección que se ganó con mucho corazón contra ese sistema corrupto que detestamos”, publicó Alessandra en un primer mensaje en Twitter, ahora X, mientras que más tarde publicó otro en el que reiteró: “No importa cuantas veces nos golpeen con corruptelas y mentiras; nos vamos a levantar y vamos a luchar más fuertes porque es tiempo de mujeres”.

Por su parte Catalina Monreal celebró la decisión el Tribunal Electoral, al considerar que fue una mujer violentado por su rival política en las elecciones para definir a la alcaldesa de Cuauhtémoc.

“Esta lucha no es de una sola mujer, sino de todas las que han sido violentadas. Me da gusto que la democracia, transparencia y verdad reciban justicia, y seguiremos luchando a pesar de lo difícil que ha sido, a pesar de la agresión que he recibido de Alessandra Rojo de la Vega, de su gente”, publicó en redes.

