¡Última hora! Se filtra una supuesta infidelidad de la esposa de Adrián Marcelo

Adrián Marcelo está en el ojo del huracán por unas capturas de pantalla que muestran una charla un poco comprometida entre su esposa, Karina Puente, y su entrenador de gym. En las redes, la están señalando por serle infiel a Adrián, que acaba de salir de La Casa de los Famosos después de más de un mes encerrado.

Filtran supuesta infidelidad de Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo

Se han difundido en redes sociales supuestas pruebas de infidelidad de Karina Puente hacia Adrián Marcelo. Capturas de pantalla muestran que la esposa del influencer enviaba mensajes comprometedores a su entrenador del gimnasio.

“Ya voy a estar libre, paso al súper después de cerrar el gym y te espero en el depa”, se lee en el mensaje mandado por el presunto amante de Karina Puente.

“Si estaría bien bebé. Pero a lo mejor llego un poco más tarde por qué hoy había quedado en ir con ***** y no sé a qué hora me desocupe. No creo llegar más tarde de las 6:30 espérame con algo rico”, contesta Karina Puente.

La conversación contiene mensajes comprometedores y varias fotografías enviadas en modo 'ver una vez', lo que impide conocer su contenido.

Hasta ahora, ninguno de los implicados ha hecho declaraciones sobre el asunto, y las supuestas pruebas de infidelidad provienen únicamente de redes sociales.

¿Quién es Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo?

Karina Puente, graduada en Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se ha apasionado por el modelaje, la moda y el entretenimiento. Comparte su vida, viajes y consejos de belleza en redes sociales, donde ha ganado popularidad, acumulando más de 300 mil seguidores en Instagram y más de 20 mil en TikTok. Además, posee una maestría en Administración y vende ropa y productos a través de su marca "Kary Bridge", especializada en looks para Halloween.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Caos en Tlalpan! Las lluvias han provocado inundaciones y desorden vial