Ve el primer capítulo: Claudia Sheinbaum presenta miniserie sobre el fentanilo

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum habló con el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el problema del fentanilo en ambas naciones, se había comentado que se presentaría una serie sobre esta droga.

Y fue este martes que la mandataria anunció el arranque de la miniserie que, dijo, busca informar y generar conciencia entre la población sobre el peligro de este fármaco.

El fentanilo fue creado en Bélgica por el laboratorio Janssen / Especial|

Presentan primer capitulo del fentanilo

En ‘La Mañanera del Pueblo’, la Jefa del Ejecutivo presentó ante los medios y el público en general el primer capítulo llamado: ‘Fentanilo: de la innovación farmacéutica de Janssen a un problema de salud pública global’.

En la producción se empieza por explicar cómo fue que se desarrolló este fármaco en Bélgica a finales de la década de los 50 y luego como viajó a Estados Unidos, país que ahora lucha contra este mal.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio arranque a la campaña antidrogas / Especial|

En los primeros 5 minutos de la serie, también se detalló cómo los estadounidenses crean opioides para su gente, causándoles adicciones y la muerte.

“El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema. No hay una crisis como la hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de EU, en algunas ciudades de Canadá. No queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos esta campaña en contra del fentanilo”, expuso la presidenta Sheinbaum al presentar la campaña ‘Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata’.

En la serie se habla de cómo crecieron las adicciones en EU / Especial|

VE AQUÍ EL PRIMER CAPÍTULO:

#Miniserie | La presidenta @Claudiashein presenta el primer capítulo de “Fentanilo: de la innovación farmacéutica de Janssen a un problema de salud pública global”, que explica cómo esta sustancia aparece por primera vez en 1959 para crear un analgésico en Estados Unidos. pic.twitter.com/PycO8jQ4Xt — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 7, 2025

