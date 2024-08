VIDEO: Cazzu reaparece en entrevista y habla del "infierno" por el que desapareció de redes sociales

Cazzu ha hablado sobre su ruptura con Christian Nodal en una entrevista para el programa ¡FA!, tras haber borrado la mayoría de sus fotos en Instagram y desaparecer de las redes sociales.

"Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera". Dijo la trapera.

Tras su separación, Cazzu decidió alejarse de los medios para proteger su bienestar emocional y el de su hija, Inti, eliminando cualquier rastro de su relación pasada con el cantante del regional mexicano.

"Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada".

La argentina explicó que decidió desconectarse de las redes sociales para proteger su tranquilidad y evitar controversias, describiendo su experiencia reciente como un "infierno" del cual prefiere alejarse.

"Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa".

Cazzu declaró que no se siente atormentanda por lo sucedido. "Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo".

