VIDEO: Durante tormenta, visitantes quedan atrapados en las sillas voladoras de Six Flags México

Una tarde de diversión en Six Flags México se tornó aterradora cuando varios visitantes quedaron atrapados en el juego "Supergirl" durante una intensa tormenta, generando angustia y pánico entre los participantes.

Visitantes se quedan atrapados en juego de Six Flags México

Tras las intensas lluvias en la Zona Metropolitana del Valle de México, aproximadamente treinta visitantes en el parque de diversiones Six Flags México vivieron momentos de pánico al quedar atrapados en la atracción de "SuperGirl".

Un video breve que se volvió viral en la red social X muestra a varios jóvenes atrapados a 74 metros de altura en la atracción Super Girl. Mientras esperan ser rescatados, se observa que está lloviendo, lo que llevó a la pausa de la atracción por razones de seguridad.

Atrapados a más de 70 metros de altura En Six Flags, en Ciudad de México, un grupo de personas quedó atrapado en la atracción ‘Supergirl’ a más de 70 metros de altura. pic.twitter.com/NO8tkW04l3 — RT en Español (@ActualidadRT) August 22, 2024

El equipo del parque tiene que poner en marcha de inmediato los protocolos de seguridad si empieza a llover o hay un sismo. Aunque se toman estas precauciones para cuidar a los visitantes, muchos se asustaron al ver que los columpios voladores, que brindan una vista del Ajusco, se detuvieron de golpe por la fuerte lluvia.

El incidente fue un gran susto, pero el personal actuó rápidamente para garantizar la seguridad de los visitantes, quienes descendieron del juego sin lesiones. La experiencia impactó a los presentes y generó una variedad de comentarios en redes sociales

Ante la incertidumbre de lo que había pasado en el juego, un joven llamado Guillermo Ramírez compartió en Facebook un relato sobre el incidente ocurrido el 18 de agosto, donde se produjo una pausa de 10 minutos en el inmueble, decisión tomada por el personal del lugar. Ramírez, quien estaba abajo, actuó como testigo de los hechos.

“El domingo fuimos a six flags, Rodrigo se subió a Supergirl sky flight, a una altura de 74 metros y empezó a llover. Por seguridad detuvieron el juego con ellos arriba durante unos 10 minutos en plena lluvia. Fueron momentos de tensión. Bajaron empapados y el parque les dio una sudadera de cortesía para ponerse ropa seca (No es una pérdida, no fue iniciativa del alguien, es un protocolo de SERVICIO para estos casos) El servicio no se improvisa, todo el staff del parque muy bien organizado y atentos con la gente. Felicidades !!”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Septiembre es el mes del testamento! Aprovecha el 50% de descuento en 2024