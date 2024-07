VIDEO: Fans no reconocen a J Balvin y se vuelve viral el momento

J Balvin compartió un video en su cuenta de TikTok que se volvió viral rápidamente. En el clip, dos mujeres se acercan a él con preguntas sobre quién es. A pesar de los intentos de J Balvin por demostrar que era él mismo, las mujeres seguían sin creerle.

Fans no reconocen a J Balvin en Indonesia

Las mujeres se acercaron a J Balvin, conocido por colaborar con Bad Bunny y diversos artistas del género, mostró su perfil de Instagram pero no logró disipar las dudas de las seguidoras. Intentó demostrar su identidad de diversas formas, lo que llevó a una conversación divertida.

“Si no me cree que soy J Balvin, me va a tocar a mí mostrarle la cédula o el pasaporte, ¿por qué no me creen? De verdad, ¿cómo no voy a ser yo?

Las mujeres decidieron desafiar al artista pidiéndole que cantara "Con altura", la famosa colaboración que lanzó con Rosalía en marzo de 2019, después de que se negara a interpretar alguna de sus propias canciones.

¿Quién es J Balvin?

J Balvin es un cantante y compositor colombiano de reguetón y música urbana. Es conocido por su estilo único y su influencia en la música latina a nivel mundial. Ha colaborado con artistas internacionales y ha logrado varios éxitos en las listas de música. Su música ha sido reconocida por su ritmo contagioso y letras pegajosas. J Balvin es considerado uno de los artistas más importantes de la música urbana en la actualidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: CAPTAN A ÁNGELA AGUILAR Y CHRISTIAN NODAL EN SU LUNA DE MIEL EN LOS CABOS