VIDEO: La saxofonista María Elena Ríos golpea, junto con su hermana, a una mujer; afirma que se defendió

La saxofonista María Elena Ríos protagonizó una pelea, junto con su hermana, contra una mujer mientras estaban en el Hospital Reforma de Oaxaca.

La activista se encontraba en el nosocomio ya que le avisaron que ahí se encontraba internado el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, quien le arrojó ácido en el rostro, y estaba verificando que no se fuera a fugar.

Empieza la agresión en el hospital

En varios videos que circulan en redes sociales, primero se puede ver como están grabando con un celular a una chica a la que acusaban de mandarla para amedrentarla por el caso del expolítico.

Pero la mujer al ver que estaba siendo grabada suelta un golpe a la cámara y es cuando la saxofonista y su familiar empiezan a golpearla en el recibidor del hospital.

Aunque la seguridad de la activista se metió para separarlas, los golpes continuaron al grado que María Elena Ríos le arranca la ropa interior mientras son sacadas del lugar.

Mujer acusa agresión de María Elena Ríos

La mujer identificada como Andrea Montserrat denunció por medio de un video que fue golpeada por María Elena Ríos cuando estaba ahí para una consulta clínica.

La afectada dijo que fue agredida primero verbal y luego físicamente e incluso los elementos de la Fiscalía que cuidan a la artistas también la golpearon.

“Y me golpearon, miren cómo me dejaron. ¿A caso ellas tiene algún rasguño?, no tienen nada. María Elena y su hermana y todos los agentes que vienen con ella (me golpearon)”, detalló al mostrar el rostro con heridas.

María Elena Ríos se defiende

Luego de la pelea que quedó grabada, María Elena Ríos detalló que presuntamente Vera Carrizal mando a una chica para golpearla: “vino y me pegó y le pegó a mi hermana. Mi hermana también fue agredida y hasta uno de los policías”.

La saxofonista expuso que Andrea que aprovechó de su condición de ser mujer para que no fuera denunciada y por eso las golpeó. “Y lo que hace Vera Carrizal es mandar a mujeres, siempre manda mujeres para amedrentarme aprovechándose de que yo no puedo tocar a una mujer”.

EL MOMENTO DE LA PELEA

