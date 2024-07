VIDEO: Maestra francesa crítica educación de México por no poder reprobar a los alumnos

La profesora francesa @vivi_voyage88 denunció en un video que las escuelas en México no permiten reprobar a los alumnos, incluso si entregan exámenes en blanco. Expresó su desilusión al trabajar en un colegio privado en México y afirmó que sigue pensando lo mismo dos años después de subir el video.

Maestra francesa crítica la educación de México por no poder reprobar a los alumnos

En sus perfiles de Instagram y TikTok, Vivi, la profesora francesa, manifestó su decepción al desempeñarse en un colegio privado en México. Comentó que el video en cuestión fue publicado hace aproximadamente 2 años, pero que mantiene la misma opinión al respecto.

La profesora denunció que los directivos le prohibían reprobar a los estudiantes, lo que, según ella, afecta la calidad educativa. Su testimonio se volvió viral al expresar su sorpresa y desencanto.

"He trabajado para una escuela en México bastante cara. Mis alumnos eran PÉSIMOS, no sabían hacer nada. Hasta cuando me daban exámenes con la hoja blanca le decía a la directora ¿qué debo hacer, porque eso vale un CERO? Y me dijeron: no, no, no, aquí no hacemos esto"

"¿Qué pasará con los profesionistas que salen mal preparados por haber estado en escuelas así? Cuando vaya a ser dentista, que tenga su diploma, va a romper el diente de alguien. ¿Qué es esa mentalidad? ¿Qué va a hacer como adulto luego? BASURA”​.

La docente expresó preocupación por las consecuencias futuras de la política educativa y cuestionó la calidad de los profesionales que egresan de las instituciones afectadas.

