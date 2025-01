¿Esto sólo pasa en México! Una mujer armó una huelga afuera de una agencia de autos porque su camioneta salió mal, pero para que no estuviera sola llegaron varios grupos de personas con música y carne asada para apoyarla.

Todo comenzó hace varios meses cuando Alejandra acudió a la agencia de MG en Reynosa, Tamaulipas, para que le hicieran válida su garantía por algunos defectos en la unidad.

Alejandra hizo de todo para que le respondieran por los defectos en su camioneta / Redes Sociales|

Pero los vendedores no le daban una respuesta para que le ayudarán con su problema, así que recurrió a todas las instancias para que le hicieran caso pero no tuvo mucho éxito.

Al ver que no tenía ninguna respuesta, optó por armar una protesta pacífica afuera de la concesionaria hasta que sea escuchada e incluso pintó su camioneta con las leyendas de “MG no responde” y “Gerente no responde”.

El apoyo de la gente se hizo sentir en todo Reynosa / Redes Sociales|

Arman fiesta en plena protesta

El caso de Alejandra lo empezó a conocer todo el estado, y en cuanto ella dijo que estaría afuera de la agencia hasta sea escuchada, varias personas llegaron en su apoyo.

Poco a poco la gente la gente fue llegando con cosas para armar primero una carne asada y carteles contra la agencia de autos. Pero después llegó otro grupo con mariachis, luego tocaron unos norteños y al final con una bocina se armó la fiesta completa.

La chica afectada sigue esperando una respuesta / Redes Sociales|

El ambiente fue creciendo al grado que llegaron unas botargas del Dr. Simi y de Jaime Duende y todos se pusieron a bailar al mismo tiempo que exigían justicia para Alejandra. Ahora se espera la respuesta de la marca automotriz.

“Reynosa”:

Por las protestas ocurridas frente a la agencia MG en Reynosa luego de que una clienta hiciera huelga por una camioneta que compró con muchos defectos y que la agencia no le diera respuesta al respecto. pic.twitter.com/hZvUjZfqFG — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 18, 2025

