VIDEO: Periodistas generados por IA luchan contra la censura de Nicolás Maduro

La Operación Retuit en Venezuela es una iniciativa que utiliza inteligencia artificial para combatir la censura y el acoso a periodistas bajo el régimen de Nicolás Maduro. Su objetivo es difundir información verificada y ayudar a los periodistas a superar las restricciones a la libertad de prensa, centrándose en la verificación de hechos.

Connectas ha unido fuerzas con más de 10 medios pequeños para combatir la desinformación y el silencio informativo. Esta colaboración permite seleccionar temas en conjunto y publicar los trabajos de cada miembro, logrando una cobertura más amplia. Connectas distribuye estos contenidos a un centenar de medios internacionales, subrayando la relevancia del trabajo conjunto en el periodismo, especialmente en crisis, y promoviendo el periodismo comprometido y de calidad en Venezuela, a pesar de las dificultades.

Los participantes ven la inteligencia artificial como una herramienta clave para enfrentar la censura y la represión, subrayando la importancia de colaborar en la preservación de información. Desde antes de las elecciones, han creado contenidos verificados sobre Venezuela para medios independientes, utilizando iniciativas como #VenezuelaVota y #LaHoraDeVenezuela para coordinar sus esfuerzos.

Periodistas creados con IA contra el régimen de Maduro

La Chama y El Pana son creaciones de una Inteligencia Artificial utilizadas en Venezuela para difundir información tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue reelegido. Estos personajes, desarrollados por periodistas, buscan proteger la identidad de los comunicadores en un contexto de persecución política en el país.

#LaHoraDeVenezuela | Te presentamos a la chama y el pana. ¡Los periodistas creados con IA, por parte de Operación Retuit! No son reales, pero sus noticias sí. ¿Quieres seguir viendo más noticias contadas por ellos? pic.twitter.com/VuBWvNWJMw — El Pitazo (@ElPitazoTV) August 13, 2024

“Por si no te has dado cuenta, te queremos decir que no somos reales. Fuimos creados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos si son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas. Se están preguntado ¿por qué los periodistas están utilizando inteligencia artificial? Como es conocido desde la jornada electoral del pasado 28 de julio, en Venezuela se incrementó la persecución y la represión contra todo aquel que el Gobierno considere que no piensa como él", dicen los personajes de IA.

