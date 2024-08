VIDEO: Sabine Moussier amenaza con darle cachetada a Adrián Marcelo cuando salga de LCDLF

Apenas un par de días después de haber sido eliminada de La Casa de los Famosos, la actriz Sabine Moussier amenazó con darle una cachetada a Adrián Marcelo, luego de que se diera cuenta de que la traicionó y habló a sus espaldas en el reality show.

Como parte de su gira de medios luego de convertirse en la quinta eliminada del programa, la villana de villanas de Televisa vio en video con todo lo que hablaba de ella el influencer regiomontano, además de darse cuenta del rechazo del público a los miembros del Cuarto Tierra, el cual dista mucho de la percepción que tenían ellos dentro de la casa.

“Qué tristeza y que vergüenza haber dicho que era un honor conocerte, qué dolor haberte dado un espacio en mi corazón, qué feo que por ganar un lugar, un dinero que se supone vas a repartir, ojalá que si ganas los hagas...

“Gracias a tu basura y a tu falsedad, con todos los seguidores que tengas, no me interesa, lograste que esta casa fuera un asco, fuera un cochinero, y voy a esperarme a que se termine todo esto, a que se termine mi contrato, y algún día te voy a encontrar en la calle, y no te voy a dar un beso, te voy a dar una cachetada que vas a recordar el resto de tus días”, fue el mensaje que Sabine le mandó a Adrián Marcelo.

Cabe recordar que Sabine Moussier se integró al Cuarto Tierra y aunque ella se creía parte de ese equipo, en más de una ocasión Adrián Marcelo y los demás participantes que duermen ahí (Ricardo Peralta, Gomita, Agustín Fernández y Sian) expresaron su rechazo hacia ella, indicando que únicamente por conveniencia la tenían de su lado.

Muestra de ello fue que en la última semana, Sian robó la salvación y se eligió así mismo para salir de la placa de nominados, dejando a Sabine Moussier en la nominación junto a Arath de la Torre, Mario Bezares y Gala Montes, para a la postre convertirse en la quinta participante eliminada de La Casa de los Famosos.

