VIDEO: Se registra erupción en el Parque Nacional de Yellowstone

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de una fuerte erupción en la "Cuenca de Biscuit" del Parque Nacional de Yellowstone, situado en Montana, Estados Unidos, generando preocupación entre los visitantes.

Según los informes iniciales, se registró una explosión en uno de los puentes que sirve como vía de acceso dentro de este parque a las 10 de la mañana de hoy, martes 23 de julio. Los videos muestran una gran columna de humo negro y la expulsión de varias rocas.

Después de que uno de los géiseres experimentara una erupción significativa, los presentes se vieron presa del pánico y se retiraron rápidamente del área, motivados también por la liberación de agua hirviendo que se encontraba acumulada en las profundidades del Parque Yellowstone.

Se reporta una explosión en #Yellowstone durante este martes. La erupción ocurrió en la "Cuenca de Biscuit", área conocida por sus características geológicas únicas como sus aguas termales, lagos y géiseres.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), a través de un comunicado oficial, informó que el Sistema de notificación de peligros (HANS) para volcanes ha confirmado la ocurrencia de una explosión, la cual ha sido clasificada como una "pequeña explosión hidrotermal". Como medida de precaución, se ha procedido al cierre temporal de los accesos a la zona afectada.

“Los datos de monitoreo no muestran cambios en la región de Yellowstone. La explosión de hoy no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que se mantiene en niveles normales de actividad. Las explosiones hidrotermales como la de hoy no son una señal de erupciones volcánicas inminentes“, señaló el organismo.

Parque Yellowstone

El Parque Nacional de Yellowstone es el primer parque nacional del mundo y se encuentra en los estados de Wyoming, Montana e Idaho en Estados Unidos. Fue establecido en 1872 y es conocido por sus géiseres, aguas termales, cascadas y vida silvestre, incluidos osos, bisontes y alces. El parque también alberga el supervolcán Yellowstone, que ha experimentado erupciones masivas en el pasado. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza y ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre, como senderismo, acampada, pesca y observación de la vida silvestre.

