VIDEO: Sismo de 6.3 grados sacude a El Salvador

Este domingo 5 de enero de 2025, un sismo de magnitud 6.3 grados sacudió El Salvador , generando alarma en la población. La oficina del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el epicentro se localizó frente a la costa del departamento de La Paz, a las 11:18 a.m. hora local.



El movimiento telúrico también fue perceptible en países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua.



Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales significativos. Además, se descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Guatemala.



En redes sociales habitantes de El Salvador compartieron videos de cómo percibieron este movimiento telúrico, pudiéndose observar la intensidad del temblor que en algunos casos tiro objetos, como en los supermercados.

Strong 6.0 Earthquake in San Salvador, El Salvador

Earthquake was widely felt in Guatemala and Nicaragua. #sismo #temblor #earthquake pic.twitter.com/HezdRbITSs

— Disasters Daily (@DisastersAndI) January 5, 2025