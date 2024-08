VIDEO: Yeri Mua revela que contrajo una enfermedad cuando estuvo en España con un hombre

Yeri Mua, influencer mexicana de Veracruz, comenzó su carrera en el maquillaje y ha ganado popularidad, incluso en la música, colaborando con artistas como J Balvin. Sin embargo, ha enfrentado críticas y comentarios negativos, especialmente tras revelar que sufrió una infección que necesitaba atención ginecológica.

Yeri Mua revela que contrajo una enfermedad en España

Recientemente, la influencer y cantante publicó un video en TikTok explicando cómo contrajo una infección que ha sido objeto de numerosas burlas en sus redes sociales.

"Todo empezó porque andaba de piruja. Me había engañado mi ex, me fui a España y no es como que me haya metido con todos, pero me di mi vida. Una pensaría que allá en España no te pegan ese tipo de infecciones. Me acosté con un vato y se le rompió el condón", inició.

Al llegar a casa, sintió una intensa comezón en su zona íntima y notó una secreción grumosa y maloliente, lo que la llevó a consultar a un especialista.

"Regreso a México, regreso con mi ex hasta que me empezó a picar y era un picor que quería agarrar un tenedor y rascarme. Cuando supe que era preocupante fue cuando me salió algo que parecía requesón, grumoso, amarillo y apestoso. Obvio me espanté y fui al doctor", continuó narando.

Finalmente, mencionó que logró superar un problema de salud gracias a un tratamiento y recomendó a sus seguidores que se cuiden durante las relaciones sexuales para evitar complicaciones.

"Me dijeron que tenía una infección común. Adquirí una infección vaginal. No me da vergüenza admitirlo, pero que desde que lo conté, la gente no lo ha olvidado. De ahí aprendí a protegerme y a usar condón. Ya se me quitó desde hace años", terminó.

Aunque no reveló el nombre de la enfermedad, los seguidores aseguran que se trata de candidiasis.

¿Qué es la Candidiasis y cómo prevenirla?

La candidiasis es una infección causada por hongos del género Candida, que pueden afectar diversas partes del cuerpo, como la piel, la boca y la vagina. Para prevenirla, se recomienda mantener una buena higiene, usar ropa adecuada, evitar el uso excesivo de antibióticos, llevar una dieta equilibrada y controlar condiciones que puedan debilitar el sistema inmunológico.

