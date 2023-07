Xóchitl Gálvez asegura que AMLO tiene obsesión con ella: "¿Será que soy su crush?"

En medio de la efervescencia política y los preparativos para las próximas elecciones presidenciales en México, el nombre de Xóchitl Gálvez ha tomado fuerza en la conversación digital del país y también en Palacio Nacional. La senadora y exfuncionaria de la administración de Vicente Fox se ha convertido en el centro de atención tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que será la candidata del bloque opositor conocido como Frente Amplio por México, conformado por los partidos PRI, PAN y PRD.

Las menciones de Xóchitl Gálvez en las conferencias matutinas del presidente López Obrador no han pasado desapercibidas para la aspirante a la candidatura presidencial. En respuesta a los constantes señalamientos del Jefe del Ejecutivo, Gálvez recurrió a su característico sentido del humor para hacer una declaración sorprendente.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Xóchitl Gálvez cuestionó a sus seguidores: "¿Será que el Presidente "ya es Xochilover o soy su crush?" Esta pregunta surgió mientras mostraba un video con una recopilación de nueve menciones de su nombre en la conferencia matutina. La senadora originaria del estado de Hidalgo sugirió a López Obrador que deje de pensar en ella y se enfoque en gobernar el país.

El presidente mexicano ha insistido en que ya todo está dicho en la oposición y ha calificado el proceso de elección de candidato presidencial como una simulación. Además, no ve a Xóchitl Gálvez como una amenaza para su partido, Morena, ya que, según él, no ha crecido en las preferencias como se ha mencionado en la esfera opositora.

"No, no, no, no hay temor por Xóchitl Gálvez. Está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho muy fuerte, y creo que cometieron un error porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente, o sea, como a ver, me subo a una bicicleta o llego en un triciclo: 'Tamales, tamales, ricos tamales'. Y ya, ¿no? O digo una grosería", expresó López Obrador en una de sus conferencias matutinas.

El intercambio de señalamientos entre Xóchitl Gálvez y el presidente López Obrador ha sido constante en las últimas semanas. La senadora, quien fue excluida de la conferencia matutina, recuerda que primero se le cerraron las puertas y ahora el presidente no deja de hablar de ella. Gálvez acudió a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica después de que López Obrador la acusara de estar en contra de la entrega de apoyos a adultos mayores, una acusación que la senadora ha negado en repetidas ocasiones. Incluso presentó pruebas de que votó a favor de que estos programas fueran constitucionales durante su tiempo en el Senado.

En diversas entrevistas, Xóchitl Gálvez ha reconocido la importancia de los apoyos que otorga el gobierno federal actualmente, pero ha destacado que aún falta mucho por hacer, ya que los adultos mayores están utilizando el dinero recibido para comprar medicinas, debido a la falta de suministro en las instituciones de salud pública.

Aunque no se le ha permitido el acceso a las conferencias matutinas, Xóchitl Gálvez continúa siendo parte del discurso del presidente López Obrador, al menos en las últimas semanas desde que fue destapada como la candidata elegida por la oposición. La interacción entre ambos políticos promete mantenerse intensa en el escenario político mexicano en los próximos meses, mientras se acerca el momento crucial de las elecciones presidenciales.

