Xóchitl Gálvez tras el cierre de casillas en las Elecciones 2024: "Está claro que ya ganamos"

Este domingo Xóchitl Gálvez, candidata por parte de la coalición 'Fuerza y Corazón por México', salió este domingo para dar a conocer que, de acuerdo diferentes fuentes de información, está claro que la fuerza de la oposición ya ganó la elección.

Gálvez salió junto a su equipo de trabajo para asegurar que, por la información de los triunfos de Santiago Taboada en la Ciudad de México y de los demás candidatos que representan a la coalición, la Fuerza opositora ya ganó estas elecciones.

"Por la altísima participación ciudadana, del más del 80% en las casillas, por la energía y el entusiasmo de la gente, por la información de los triunfos de Santiago Taboada en la CDMX, de Pepe Yunes en Veracruz, de Libia Denisse en Guanajuato, de Lucy Meza en Morelos, por esos resultados, está claro, que ya ganamos", dijo Gálvez mientras la vitoreaban al coro de '¡Presidenta!'.

"Está claro que ya ganamos", este es el primer mensaje a medios de Xóchitl Gálvez tras la jornada de #Elecciones2024MX:

Asimismo, la candidata recordó y agradeció a toda la ciudadanía por haber salido a votar este domingo, además de pedir a los funcionarios de casilla que no se separen de sus lugares hasta que las boletas lleguen a su destino, pues, de acuerdo a Gálvez, luchan contra el autoritarismo y el poder.

"Despertamos un movimiento cívico a favor de la democracia, gracias de todo corazón a todas y todos los ciudadanos que salieron a votar, a los que votaron por mí, y a los que no, también gracias. También a los funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos que están contando cada voto, les pido por favor que no se muevan de sus lugares, sigan con su labor hasta recibir el acta. Que no se nos olvide que estamos compitiendo contra el autoritarismo y son capaces de todo", comentó Gálvez.

