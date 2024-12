¡Ya está aquí el primer tráiler de "28 Years Later"!

En 2002 se estrenó "28 Days Later" (Exterminio), una película postapocalíptica protagonizada por Cillian Murphy, dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland, que muestra una Inglaterra afectada por un virus que convierte a las personas en "zombies". La película tuvo una secuela en 2007, "28 Weeks Later". Ahora, Boyle y Garland regresan con "28 Years Later" (Extermino: La Evolución), la tercera entrega de la saga.

Tráiler de "28 Years Later"

La sinopsis describe un escenario casi tres décadas después de que un virus de la rabia escapara de un laboratorio, resultando en una cuarentena severa. Un grupo de supervivientes vive en una isla aislada, protegida por una calzada. Cuando uno de ellos se aventura al continente, se enfrenta a secretos y horrores que han afectado tanto a los infectados como a otros supervivientes.

El tráiler de "28 Years Later", producido por Sony Pictures, presenta un mundo devastado donde Aaron Taylor Johnson interpreta a un hombre solitario que viaja con un niño a través de territorios desolados y comunidades de sobrevivientes. Juntos enfrentan no solo a zombies veloces, sino también a un grupo hostil relacionado con el nombre "Jimmy", que podría tener conexión con el personaje 'Jim' de Cillian Murphy en la primera película "Exterminio". El tráiler muestra a Johnson luchando por proteger al niño y a Ralph Fiennes como un personaje dispuesto a sacrificarlo todo por una mujer interpretada por Jodie.

¿Cuándo se estrena "28 Years Later" ?

La nueva película "Exterminio 3", titulada "28 Years Later", se estrenará el 20 de junio de 2025, según anunció Sony Pictures.

¿De qué trata "28 Days Later" (Exterminio)

"28 Days Later" (Exterminio) es una película de terror y ciencia ficción que sigue la historia de un virus altamente contagioso que transforma a las personas en criaturas violentas y rabiosas. La trama comienza con un grupo de activistas que liberan a un chimpancé infectado, lo que desata una epidemia en el Reino Unido. El protagonista, Jim, despierta de un coma 28 días después y descubre un Londres desolado. A lo largo de la película, Jim se une a otros sobrevivientes mientras intentan encontrar refugio y enfrentarse a los peligros tanto de los infectados como de otros humanos. La película explora temas de supervivencia, desesperación y la fragilidad de la civilización.

