YosStop después de su arresto: “Que por favor ya nos dejen en paz”

El pasado domingo se dio a conocer que Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop había sido arrestada nuevamente, pero esta vez por una presunta violación a una medida de protección por utilizar sus redes sociales, cuando ya lo tenía prohibido.

Los agentes se llevaron a la influencer al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social ‘El Torito’, donde estuvo un periodo de casi 36 horas. Cabe recordar que la vez pasada pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de pornografía infantil al compartir imágenes en sus redes del abuso a una chica.

Tratan bien a YosStop

Al salir libre, ofreció una entrevista al canal 'Wefere News’, donde YosStop contó que en esta ocasión el trato que recibió al llevarla a ‘El Torito’ siempre fue muy amable.

“La verdad es que... Me trataron muy bien, no tengo queja alguna. Todos los que estuvieron involucrados en trasladarme, en recibirme en el lugar, siempre fueron respetuosos. Muy bien todos, nada que quejarme, al contrario, agradecer el trato. He vivido otras situaciones donde el trato no ha sido lo mejor, pero esta vez sí, el trato fue bueno", indicó.

Pide YosStop que la dejen en paz

En la plática, la creadora de contenido explicó que ha acatado todas las medidas que le marcaron luego de dejarla libre al salir de Santa Martha, pero ser arrestada nuevamente la causó frustración miedo e incertidrumbe sobre su futuro, por lo que pide que mejor la dejen en paz.

“Pidiéndole al universo que por favor ya nos dejen en paz, y creo que las acciones hablan más que las palabras. Yo he demostrado ante todos, solté mis redes, aquí estoy esperando a que me dejen en paz. No entienden lo traumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez. No solamente soy yo, es mi esposo, es mi mamá, es mi hija, y simplemente pensar que una niña de menos de dos años esté sin su mamá nada más porque a alguien se le pegó la gana, es algo que me duele muchísimo", finalizó.

