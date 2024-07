Yunes Márquez es buscado en EU para que comparezca ante la justicia mexicana

El pasado viernes, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador electro del PAN, debería presentarse a una audiencia en Veracruz para enfrentar las acusaciones en su contra por presuntos uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, pero no llegó alegando problemas de salud.

El panista dijo, en su momento, que no podía viajar hasta Coatepec, Veracruz, porque no puede pasar más 45 minutos sentado debido que padecen un problema en la espalda tras una accidente.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado acusa a Yunes Márquez de falsear documentos para comprobar su residencia en Veracruz y así poder competir en la elección de 2021 por la alcaldía del puerto, pero al no poder participar al no comprobar su residencia, su esposa, Patricia Lobeira, fue la candidata del PAN, quien resultó ganadora de los comicios.

Yunes Márquez viaja a Estado Unidos

Antes su ausencia a la audiencia, un juez determinó que deberá comparecer esta vez por videoconferencia este miércoles 11 de julio a las 2 de la tarde, debido a que ha faltado a los tres llamados anteriores, pero resulta que Yunes Márquez se fue para Estados Unidos.

Al respecto, el Poder Judicial de Veracruz solicitó a la embajada de Estados Unidos localizar integrante del PAN o corroborar que realmente está allá para atender su problema en las cervicales.

De acuerdo con varios medios, el panista se hospeda que en el Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic, en Florida, donde deberá contar con un internet para su cita este día.

Yunes Márquez asegura que no escapó

La noticia de que lo andaban buscando hizo que Miguel Ángel saliera a afirmar que realmente está en Florida para su atención médica, pero que desde allá comparecerá en videoconferencia como se le había estipulado.

“A pesar de enfrentar un problema de salud que lo ha llevado a hospitalizarse varias veces en las últimas semanas, nunca se ha negado a acatar el llamado del juez, aún cuando sabe que no es un tema de justicia, sino una clara persecución política… Es por esa razón de salud que se ha trasladado a los Estados Unidos y la audiencia la escuchará en un hotel ubicado en la Clínica Mayo en el que se hospedan los pacientes externos que acuden a estudios en esa institución”, expuso el equipo de prensa del panista.

