Zoe Saldaña responde a los polémicos tweets de Karla Sofía Gascón

Zoe Saldaña ha respondido sobre los controversiales tweets sobre su compañera en la película ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón que surgieron en estos últimos días.

"Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días, y estoy triste. Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tengo ninguna tolerancia para ninguna retórica negativa hacia las personas de ningún grupo", declaró Saldaña durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres.

Karla Sofía Gascón comparte protagonismo con las actrices Selena Gomez y Zoe Saldaña / Redes Sociales|

Continuó: "Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que formaron parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre la inclusión y la colaboración y la equidad racial, cultural y de género. Y eso me entristece. Me entristece que tengamos que enfrentar este revés en este momento".

La actriz agradeció a la audiencia y a aquellos que han seguido apoyando la película a raíz de la controversia, concluyendo: "Pero estoy feliz de que todos estén aquí y de que todos sigan apareciendo para Emilia porque el mensaje que tiene esta película es tan poderoso y el cambio que puede traer a las comunidades que están marginadas día tras día es importante. Y todo lo que puedo dar fe es que todos los que nos reunimos para contar esta historia, nos reunimos por amor, por respeto y curiosidad, y continuaremos difundiendo ese mensaje. Eso es todo lo que podemos decir ahora mismo. Gracias".

Karla Sofía ha criticado a Selena Gomez en redes sociales / Redes Sociales|

Cancelan a Karla Sofía Gascón por tweets racistas

En los polémicos tweets de Gascón expresa puntos de vista controvertidos sobre los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los Oscar.

En los tuits, Gascón criticó la diversidad de la ceremonia de los Oscar 2021, llamó a George Floyd un "estafador drogadicto" después de que fuera asesinado por un oficial de policía en 2020 e inspiró protestas en todo Estados Unidos, y apuntó al Islam, alegando que la fe "no cumple con los derechos internacionales".

Zoe Saldaña lamento las polémicas declaraciones en redes sociales de Karla Sofía / Redes Sociales|

El jueves por la noche, Karla Sofía pidió disculpas: "Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado daño. Como alguien en una comunidad marginada, conozco este sufrimiento muy bien y lo siento profundamente por aquellos a los que he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad". Gascón ha desactivado su cuenta X.

