Kyle Walker sobre Mbappé: 'Es uno de los mejores del mundo, si no el mejor'

El partido entre Inglaterra vs Francia de Cuartos de Final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 será uno de los encuentros más atractivos en lo que va del Mundial.

El lateral del Manchester City, Kyle Walker, estuvo en rueda de prensa en la previa del juego Mundialista, donde uno de los temas que más acapararon en la conferencia fue sobre Mbappé.

"Mbappé es uno de los mejores del mundo, si no el mejor", declaró Walker en conferencia de prensa.

Sin embargo, el defensor inglés aseguró que aunque respeta al delantero francés, eso no quiere decir que le dejará las cosas fáciles en el terreno de juego.

"Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque. Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país.

"No me subestimo. He jugado contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada, es un partido más, tengo que tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño”, finalizó Walker.

