Con la victoria ante la Selección Mexicana, Argentina ratificó su poderío y dejaron en claro que no están dispuestos dejar el camino fácil en esta Fase de Grupos. El capitán albiazul, Lionel Messi apareció en el marcador y le dio el envión anímico a su equipo para conseguir la victoria ante un rival que dijo, fue complicado, pero al que sabían, tenían que ganarle.

“Era un partido muy complicado para levantarnos porque México te juega bien, tiene un gran técnico, te maneja la pelota. Primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. En el segundo nos calmamos a mover la pelota, hasta el gol volvimos a ser lo que somos nosotros. Sabíamos que hoy había que ganar”, declaró para TUDN.

Las dudas alrededor del plantel de Lionel Scaloni se disiparon. El negativo inicio que tuvieron en Qatar 2022 tras perder ante Arabia Saudita dio de qué hablar, aunque en vista de Messi, el resultado fue debido a un conjunto de factores, mismos aseguró no son pretexto y ahora buscarán sellar su boleto a Octavos de Final.

“Con el resultado, el apoyo, la necesidad se hizo el partido como he dicho pero había que ganar para acomodarnos. Nos costó mucho el primer partido hacerlo, normal porque hay muchos chicos que juegan su primer mundial, el horario, no son excusas pero no salimos como teníamos que salir, fueron dos jugadas que nos hacen perder el partido”, explicó.

