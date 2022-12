Cristiano Ronaldo: Desmintió que haya aceptado oferta del Al Nassr

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas, en parte por todo lo acontecido durante el encuentro entre Portugal y Suiza, pero también por la incertidumbre sobre su próximo destino futbolístico.

Y es que después de que se hablara de que CR7 había aceptado la oferta del equipo Al Nassr, ahora habría sido el mismo jugador el que desmintió dicha información sobre su posible nuevo equipo.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo no ha elegido aún su destino, por lo que si bien no es verdad que ya aceptó al equipo Al Nassr, tampoco es que lo haya hecho a un lado.

"No, eso no es cierto, no es cierto", fueron las palabras del delantero portugués sobre el supuesto acuerdo con Al Nassr, tras el final del encuentro entre Portugal y Suiza.

