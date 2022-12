Van Gaal previo a 4tos: "Tengo muchas ganas de quitarme este sabor agridulce del 2014"

Louis Van Gaal tiene claro que este duelo ante Argentina no solamente será por un boleto a las Semifinales del Mundial de Qatar 2022, también lo ve como una oportunidad de revancha de aquella vez que se enfrentaron al equipo sudamericano en las Semifinales de Brasil 2014.

El estratega de 71 años aún recuerda la eliminación que sufrieron en semifinales hace 8 años por la albiceleste, por lo que ahora buscará eliminar a los argentinos de esta Copa del Mundo. "Estamos hablando de grandes nombres y grandes países. Personalmente tengo muchas ganas de quitarme este sabor agridulce del 2014″, confesó el estratega.

Uno de los grandes ausentes en aquella semifinal fue Memphis Depay, el cual ahora tendrá la oportunidad de ser titular y ayudar a su equipo a seguir avanzando en este torneo. “Ahora me río pero sí, no alineé a Memphis en esa semifinal (contra Argentina en 2014) pero créanme que el seleccionador no hace esas cosas si no tiene motivos, puede que haya tomado una mala decisión en su momento pero ahora las cosas son muy distintas. Desafortunadamente no me deja que le bese la boca pero no tengo ningún problema”, destacó el neerlandees.

Respecto a Argentina, Van Gaal resaltó que Argentina es una de las favoritas, pero Qatar 2022 empieza realmente con este partido: "Argentina, desde mi punto de vista, es uno de los líderes a nivel mundial, con jugadores de referencia. El verdadero mundial empieza mañana para nosotros. No le quiero restar importancia a los partidos previos. Pero Argentina y Brasil son selecciones de un calibre muy distinto a los que enfrentamos anteriormente".

