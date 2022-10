Qatar 2022: Harry Kane portará brazalete arcoíris en protesta por discriminación

A unas semanas de que dé inicio la Copa del Mundo en Qatar 2022 han comenzado a darse a conocer protestas por parte de jugadores y selecciones en contra de las leyes y estatutos que están vigentes en el país anfitrión.

La marca que viste a la selección de Dinamarca expuso que no será muy visible su logo y el de la Federación Danesa en el uniforme porque no quieren que se les asocie con lo que pasa en Qatar; la propia Dinamita Roja expresó que no viajarán sus familiares a la sede mundialista por la misma razón.

Ahora, Harry Kane, delantero de la selección de Inglaterra, reveló que portará el brazalete de capitán con los colores arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ+ que vive discriminada en Qatar.

Kane y ocho capitanes más de otras selecciones participantes en la Copa del Mundo, dio a conocer en septiembre pasado que llevará este brazalete aunque esto suponga una sanción para él y su selección.

