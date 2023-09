Álvaro Morales 'destroza' a Pietrasanta tras goleada a Chivas; él reconoce 'baile' del América

América ganó el Clásico Nacional tras golear 4-0 a Chivas en un partido totalmente inclinado en favor de las Águilas.

Por ello, Álvaro Morales aprovechó la ocasión para burlarse de Jorge Pietrasanta y lo "destrozó" en pleno programa de Futbol Picante.

"Jorge Pietrasanta dijo que Chivas era el favorito para la Leagues Cup. Le pregunté hace un par de semanas: '¿Quién es el favorito para ganar la liga?'. Me respondió: 'Chivas'. Le pregunté: '¿Qué defensa es mejor?'. 'La de Chivas'. Le pregunté: '¿Quién iba a ganar?'. Y me dijo: 'Chivas'. Solo puedo decirle, antes de escuchar su explicación, ja ja ja ja ja. Lo escucho", comentó Morales.

Por su parte, Pietrasanta cuestionó a Paunovic por sus decisiones en la alineación inicial y reconoció que las Águilas "le pusieron un baile" al Rebaño.

"No puede pretender un equipo como Guadalajara jugar solo 10 minutos. Hacer un planteamiento totalmente equivocado, porque no me gustó la alineación. No me gustó no ver al 'Tiba' de inicio, que no juegue Guzmán y no entiendo por qué no arrancó por derecha Alan Mozo. Es un baile el que le puso el América al Guadalajara.

