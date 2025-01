Ángel Malagón reta a Jorge Pietrasanta tras crítica en redes: "Avísame dónde nos vemos"

El arquero del América, Luis Ángel Malagón fue señalado en redes sociales por un video donde convive con gente de su ciudad natal, Zamora en Michoacán y se molestó porque una señora lo llamó 'mam**'.

Luis Ángel Malagon se enoja porque una señora le dijo “mamon”🦅😳



"Pero que me digan que soy mamon, me re molesta" #GrandesDeCorazon

Sobre ello, el periodista de ESPN, Jorge Pietrasanta expresó su opinión sobre el altercado. "La respuesta de Malagón porque le dicen mam**, es de mam**! Punto. No tengo su @ pero avísenle, para que sepa y aprenda!", escribió en redes.

Sin embargo, Malagón no se quiso quedar callado, por lo que no dudó en responderle: "¿Que pasó Pietra? ¿Necesitas algo? No tendrás mi arroba pero siempre estás al pendiente de lo que hago. Tú avísame donde nos vemos para que me digas en persona lo que opinas de mí, saludos", contestó.

Cabe destacar que el video donde Malagón se ve envuelto en dicha situación es de hace unos meses, poco después de que América levantó el bicampeonato del futbol mexicano. Sin embargo, el altercado volvió a cobrar relevancia en los últimos días.

Por lo pronto América y Luis Ángel Malagón se preparan para debutar en el Clausura 2025, pues el el viernes 10 de enero visitarán al Querétaro en lo que será el partido que abrirá el torneo.

En partido | IMAGO7