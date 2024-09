Antonio Pérez le ocultó problemas de salud a Checo Pérez: “Quería que corriera el GP de Singapur”

Antonio Pérez reveló lo sucedido tras los problemas de salud que lo llevó al hospital de emergencia, el papá de Sergio ‘Checo’ Pérez comentó que estuvo a punto de morir y lo inaudito fue que no quiso comentarle nada a su hijo.

“No tenía caso. Si yo este fin de semana tengo que morir, y Checo tiene que correr el Gran Premio de Singapur”, comentó.

Antonio Pérez resaltó por qué no le comunicó nada: “Si yo este fin de semana tengo que morir, y Checo tiene que correr el Gran Premio de Singapur, es más importante el Gran Premio de Singapur, porque ya no me puede revivir”.

“La función tiene que continuar. Si yo tengo que morir este viernes, o el día que tenga que morir, y hay Gran Premio, que no vengan a mi sepelio. Que corran el Gran Premio. Eso desea su padre. No permitiría yo ni en vida que vinieran a mi sepelio y perder una carrera”, finalizó.

Todo esto después de haber sufrido un supuesto pre infarto el pasado 15 de septiembre por lo que tuvo que ingresar de emergencia al hospital.

Sin embargo, Antonio Pérez, aclararía lo sucedido la situación que lo llevó a desmayarse en su casa, donde resalta que fue producto de una úlcera que le causó una grave pérdida de sangre.

