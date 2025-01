¡Arranca la Chinomanía! Aficionados del Anderlecht ya visten el jersey del mexicano

Todavía no ha debutado por César 'El Chino' Huerta ya es un ídolo en la afición belga, al menos, en las tiendas oficiales del Anderlecht.

El delantero mexicano, que llegó a Bélgica procedente del Club Universidad Nacional en este mercado invernal, durante su presentación fue ovacionado y ahora, los fans han comenzado a comprar su playera en la tienda oficial.

El Anderlecht cayó este fin de semana en el clásico ante el Club Brugges por marcador de 3-0, quedan 27 puntos en disputa y el equipo de César Huerta está en el lugar cinco a 12 puntos de su acérrimo rival.

'El Chino' podría debutar el próximo jueves en la Copa cuando se enfrenten al Antwerp.

