Atlético de San Luis: Se burló de su supuesta venta y cambio de nombre a Club de Cuervos

Atlético de San Luis se burló este viernes de su supuesta venta a Carlos Alazraki y otros empresarios para convertirse en Club de Cuervos.

Y es que el equipo potosino posteó un video haciendo una parodia de los personajes de la serie de Netflix llegando a San Luis, para 'apoderarse' del equipo, sin embargo finalmente les dicen que la operación no se concretó.

"Está bonita la ciudad, ya llegamos", dice uno de los personajes, "No, regresate ya no se va a hacer", le contesta otro, "aquí no se va a hacer por que la gente si tiene aguante", finaliza.

Este video hizo explotar las redes sociales, pues aunque muchos aficionados aplaudieron la creatividad, otros pidieron al equipo que mejor se concentren en los fichajes.

