Caso Dani Alves: revelan plática entre policía y víctima minutos después de la supuesta agresión sexual

Dani Alves se mantiene en prisión y ahora se encuentra ante una de las pruebas que podrían ser determinantes en el juicio en su contra por presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona.

Un policía que tuvo contacto con la víctima a los pocos minutos que sucedió el hecho tenía de manera involuntaria una grabación en proceso durante el momento en que hablaban con la víctima.

La chica de 23 años explicó a los oficiales que a ella podrían no creerle porque en las grabaciones de la cámara se observaba cómo iba de forma voluntaria al baño.

La cadena Telecinco pubiicó una parte del audio en donde la víctima explica por qué siente que nadie le va a creer sobre el abuso que sufrió por parte del brasileño.

"Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y cerró el pestillo. Me comenzó a decir cosas desagradables, como ‘eres mi putita’ y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó", señaló la joven.

Y la joven sentenció que "Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo...No quiero que se dé publicidad a lo que ha sucedido".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - DANI ALVES SE MANTENDRÁ EN PRISIÓN; JUEZ NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL