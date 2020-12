Chaco Giménez: Reveló que Messi le regaló una playera autografiada para su hijo

Pese a que Christian Giménez tuvo nula participación cuando fue convocado por Diego Armando Maradona en el 2009, guarda un especial recuerdo con Lionel Messi, jugador con quien compartió concentración.

Y es que el ahora director técnico del Cancún FC reveló el emotivo momento que vivió con La Pulga, luego de que éste le regalara una playera autografiada para su hijo, pues durante la concentración hablaron mucho de cuánto lo admiraba.

"Él tuvo una actitud conmigo que nunca se me va a olvidar, en Ecuador no había jugado, después volvemos y el utilero de la Selección de Argentina te da la camiseta, como no iba a jugar, él me dio una camiseta que tenía por ahí y después vino Messi y cuando estuvimos juntos le hablé mucho de mi hijo y vino y me dio la camiseta autografiada para mi hijo", aseguró en entrevista con TUDN.

Asimismo, Giménez destacó la gran calidad humana de Messi, contrario a lo que se dice del jugador de Barcelona, pues guarda momentos muy buenos con él.

"Estuve en Quito con él, y fue con el tiempo, con actitudes que tuvo conmigo cuando estuvo en México y tengo su teléfono, lo que viví con Messi fue extraordinario", finalizó

