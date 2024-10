Chelis 'batea' a Chivas y propone a Mario Carrillo para dirigir al Rebaño

Chivas busca entrenador tras la salida de Fernando Gago, pero no es tarea sencilla, pues tendrán que seleccionar al mejor candidato, pero sobre todo, que el prospecto acepte la oferta. Tal es el caso de José Luis Sánchez Solá, también conocido como 'Chelís', quien aseguró que le diría que no al Rebaño en caso de que lo busquen.

"Pero ahorita, ¡NOOO! ¿cómo crees?, con mi humor y con su poca sapiencia (Amaury Vergara) duramos dos horas. Por supuesto que les digo que no. ¿Te comes un huevo estrellado? No, no me lo como", dijo 'Chelís' en programa de ESPN ante el cuestionamiento sobre si diría que no al Rebaño,

Sin embargo, 'Chelís' aclaró que la situación sería diferente si la persona que le hablara fuera Jorge Vergara, quien era dueño de Chivas hasta su fallecimiento en 2019.

"Otra cosa sería si te hablara el señor Jorge (Vergara), en paz descanse, otra cosa sería", indicó Chelís, quien no dirige a ningún equipo desde 2019; Puebla fue su último club.

Por último, 'Chelís' candidateó a su compañero de trabajo, Mario Carrillo para dirigir al Rebaño. "Guadalajara está ante una grandísima oportunidad de ganar doble... ya se les fue el técnico y que venga un técnico que tenga la gran necesidad de entrenar y sepa más de los que me están diciendo, tienen que llevar a Carillo, pero obviamente", sentenció.

