Christian Martinoli elogia a Faitelson: "los va a despedazar a todos" en Tercer Grado Deportivo

Christian Martinoli elogió a David Faitelson y aseguró que el periodista de ESPN será el mejor de todos en el nuevo programa de TUDN Tercer Grado Deportivo.

A pesar de que el narrador no fue invitado a al programa de Televisa, Martinoli habló de los otros periodistas que sí estarán presentes.

“Si David y André quieren ir porque los han invitado, está perfecto. Entiendo que no quiere decir que trabajen en Televisa, van allá al programa. Me parece que Faitelson los va a despedazar a todos, eso sí me queda clarísimo”, comentó en entrevista con Bolavip.

De la misma forma, el narrador aseguró que, en caso de haber sido invitado al programa, habría rechazado ya que: “yo he dicho abiertamente que nunca trabajaría en Televisa”, finalizó Martinoli.

