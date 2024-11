Christian Martinoli recordó cuando casi fue despedido de la televisora del Ajusco

La competencia entre las dos televisoras mexicanas siempre ha existido. Pero en 2006 TV Azteca tomó una ventaja sobre Televisa, la forma en las narraciones de Christian Martinoli y Luis Garcia creó un hito que aún prevalece en la crónica de nuestro país.

Sin embargo, Martinoli hizo memoria y recordó en un video con ‘Escorpión Dorado’ cuando recibió una llamada por parte de Ricardo Salinas Pliego, dueño de la televisora del Ajusco. “Alguna vez me marcó por teléfono, para el Mundial de Alemania 2006. Televisa traía la idea del Dream Team y yo empecé a decir que eran el Drink Team” contó Martinoli.

Con todo esto, la televisora de Chapultepec se quejó con Salinas Pliego por los comentarios de Martinoli. El cronista, nacido en Argentina, recibió una llamada previo a la justa veraniega; donde Salinas le comentó que “no se puede competir de esa manera”.

“Salinas me dice que si yo me refería a la competencia como el ‘Drink Team’ le respondí, “Sí señor” y Salinas respondió “Que sea la última vez ya le dije a José Ramón que así no se puede competir contra aquellos” recordó entre pequeñas risas y nervios. Aún así, también mencionó que el dueño de la televisora le dijo que “disfrutara el Mundial”.

Martinoli detalló que fue la única ocasión que Ricardo Salinas le marcó o habló para llamarle la atención; con 26 años en la empresa. El cronista se mantiene como el narrador estelar de TV Azteca, junto a su grupo de analistas integrado por Luis Garcia, Zague y Jorge Campos.

