Exesposa de Ralf Schumacher, explota por homosexualidad del expiloto: "Me siento utilizada"

Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 y hermano menor del legendario Michael Schumacher, ha sacudido el mundo del deporte y la opinión pública al revelar su homosexualidad. La confesión, realizada a través de sus redes sociales, ha provocado un aluvión de reacciones y ha puesto en el foco de atención al teutón, quien, pese a estar retirado de las pistas, sigue siendo una figura relevante como analista del automovilismo.

La declaración de Ralf no solo ha sido noticia por lo inesperado del anuncio, sino también por las repercusiones que ha tenido en su entorno más cercano. Su exesposa, Cora Brinkmann, no ha tardado en expresar su sorpresa y dolor ante esta revelación. En una entrevista concedida a Der Spiegel, Cora no ocultó su malestar por la forma en que su exmarido manejó la situación.

El dolor de la revelación

Cora Brinkmann, quien estuvo casada con Ralf desde 2001 hasta 2015 y con quien tuvo un hijo, David Schumacher, también piloto, se mostró crítica respecto al manejo de su exmarido. "Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto", comentó la modelo y presentadora alemana. Según Cora, durante los años en que Ralf compitió en la Fórmula 1, surgieron numerosos rumores sobre su orientación sexual, pero cuando ella lo confrontó, él siempre lo negó. "Me decía que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica", confesó.

La noticia fue un golpe inesperado para Cora. "Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón. Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exesposa con la que tuviste un hijo", expresó. A sus 47 años, Cora no ocultó sus sentimientos de desilusión y traición. "Hoy me siento utilizada durante el matrimonio. Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí", añadió con dureza.

La nueva vida de Ralf Schumacher

Mientras tanto, Ralf ha seguido adelante con su vida. Tras hacer pública su homosexualidad, el ex piloto presentó a su actual pareja, Etienne, en una publicación de Instagram que no pasó desapercibida. "Lo más bello de la vida es cuando tienes a tu lado al compañero adecuado con quien compartirlo todo", escribió Ralf junto a una imagen de ambos, una declaración que rápidamente se convirtió en viral.

La respuesta del público fue mayoritariamente positiva, lo que llevó a Ralf a agradecer los numerosos mensajes de apoyo. "Muchas gracias por las numerosas felicitaciones y comentarios. Estamos muy contentos y gracias a todos", añadió en una segunda publicación, dejando claro que está feliz con esta nueva etapa de su vida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CAMBIÓ DE DEPORTE? TOM BRADY 'BRILLA' CON ENTRADA AL ESTILO HULK HOGAN EN LA WWE