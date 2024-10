Dak Prescott se estrena como actor y aparece en trailer de 'Venom'

El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, no solo está brillando en el terreno de juego, sino que ahora también se ha estrenado como actor. Prescott apareció en el tráiler promocional de la próxima película de Sony Pictures, Venom: The Last Dance, la tercera entrega de la exitosa saga protagonizada por Tom Hardy.

En el tráiler, Prescott comparte pantalla con Hardy, quien retoma su papel como Eddie Brock/Venom. En una escena, ambos actores son vistos caminando un desierto mientras discuten sobre plan que involucra apoderarse de un caballo, sin embargo, Dak asegura que ‘no es ese tipo de vaquero’, haciendo referencia a su equipo de NFL.

Entre los momentos más destacados del tráiler, Prescott hace alusión a su famoso calentamiento previo a los juegos, conocido por su peculiar movimiento de cadera, el cual se viralizó en redes sociales. Además, el atleta menciona su reciente y millonario contrato con los Cowboys y su popular frase motivacional, "¡Here we go!", que siempre grita antes de iniciar una jugada importante en el campo.

Este inesperado debut como actor ha sorprendido tanto a los seguidores del futbol americano como a los fanáticos de Venom, dejando claro que Dak Prescott está dispuesto a conquistar nuevos terrenos más allá del deporte.

Cowboys QB Dak Prescott featured in trailer for new 'Venom' movie

pic.twitter.com/JjQC4ePFpd — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 2, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Steelers y Cowboys reeditan una de las mayores rivalidades en la NFL con sensaciones distintas