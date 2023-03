Dani Alves: Su madre dice que "los traidores de Judas" se lo quitaron

La madre de Dani Alves, exfutlista de Pumas, Barcelona, Juventus, Sao Paulo y Selección Brasileña, Dona Lucía, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde expresó: "los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días".

"Sé que mi sonrisa me molestó tanto que los traidores de Judas me lo quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria", dictaba el mensaje posteado en la cuenta de Dona Lucía, la privó debido al auge que generó.

Además de esto, añadió: "amigos que nunca los traicionarán si alimentan a un perro durante tres días, él se acordará de ustedes durante treinta años. Si alimentan a una persona durante treinta años, se olvidará de ustedes en tres días".

Finalizó expresando que ama hasta el infinito a su familia, asegurando que nadie los podrá separar, añadiendo que Dios ha liberado a Daniel (su hijo) del poder de los leones.

Alves, que su último partido como profesional lo jugó con los Pumas de la UNAM, fue detenido el 20 de enero en Barcelona y actualmente se encuentra en prisión provisional hasta afrontar el juicio por violación y abuso sexual.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXESPOSA DE DANI ALVES: "TANTO SUS HIJOS COMO YO CREEMOS EN SU INOCENCIA"