David Faitelson cuestiona viaje de Ana Guevara a París 2024: '¿A qué viene?'

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ha llegado a París para participar en los Juegos Olímpicos 2024.

Su presencia en la ciudad ha generado debate, particularmente impulsado por David Faitelson, periodista de TUDN, quien cuestionó el propósito de su viaje a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter.

"Sigo sin entender a qué vienen Ana Guevara y todo su equipo de trabajo a París. La Delegación mexicana está en manos del Comité Olímpico Mexicano que es el órgano que reconoce el COI. Ya la Conade repartió el dinero de nuestros impuestos en la preparación de los atletas. ¿A qué vienen a París? ¿A gastarse la plata que, supuestamente, no sobra para los deportistas?", expresó Faitelson.

Además, Faitelson respondió a las críticas que acusaban sus comentarios hacia Guevara como violencia de género, enfatizando que su preocupación radica en temas de corrupción y no de género.

"Mira @arteaganoticias. No te conozco. Sé que tú trabajas para Ana. No hables de violencia de género. No es eso. Déjate de estupideces. No seas tontito. Hablamos de corrupción. Por cierto, dime cuántos integrantes del equipo Ana Guevara venían ayer de México a París plácidamente sentados en primera clase, del vuelo 179 de Air France, todo pagado por nuestros impuestos. Ni el presidente @lopezobrador_ viaja en primera clase", añadió Faitelson.

