David Faitelson: Se equivocó y apostó su sueldo con Ricardo Salinas Pliego

David Faitelson sigue en el ojo del huracán en redes sociales, pues después de ser llamado #LordDeudor por no cumplir la apuesta de quitarse la cabellera si al América le quitaban los tres puntos por la alineación indebida de Federico Viñas ante Atlas, ahora cruzó, por error una apuesta con Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y con intereses en Mazatlán FC.

Faitelson quiso apostar con el actor Jorge 'El Burro' Van Rankin, conocido aficionado del América, en el próximo Clásico Nacional por lo que le apostó 20 mil pesos que serían donados a una institución de niños con cáncer. Sin embargo, cuando lanzó un segundo mensaje para aumentar la apuesta, el periodista de ESPN se equivocó y en lugar de citar al dueño de Chivas, citó al dueño de TV Azteca.

"Yo sé que no es mucho, pero algo es algo…No somos @RicardoBSalinas ni @eazcarraga. Aunque conozco a Don Ricardo y sé que él y su gran corazón (lo tiene, me consta) aumentará a 30 mil pesos al ganador de la apuesta para donarlos a la institución. ¿Vamos o no vamos? @burrovan", tuiteó Faitelson.

Yo sé que no es mucho, pero algo es algo…No somos @RicardoBSalinas ni @eazcarraga. Aunque conozco a Don Ricardo y sé que él y su gran corazón (lo tiene, me consta) aumentara a 30 mil pesos al ganador de la apuesta para donarlos a la institución. ¿Vamos o no vamos? @burrovan — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 12, 2021

Ante el error del periodista, Ricardo Salinas Pliego respondió: "Mejor lo invito a que vaya a #Mazatlan a ver perder al @ClubAmerica contra el poderoso @MazatlanFC.".

"Hecho esta. El viernes, en Mazatlán, Don Ricardo, usted va por @MazatlanFC y yo haré un esfuerzo por irle al @ClubAmerica. Mi apuesta sugerida es sencilla y justa: mi sueldo de un mes contra el suyo de una semana...", replicó David quien aún no tiene respuesta del 'Burro' Van Rankin por su puesta original.

