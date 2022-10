David Faitelson sobre la no convocatoria de Chicharito: "No es un mártir"

La pre lista para la Copa del Mundo de Qatar 2022 ya se dio a conocer, en esta no hubo sorpresas, los jugadores que se sabía que estarían esta y lo que no habían sido llamados previamente entre ellos destaca la figura de Javier "Chicharito" Hernández.

La reacción del delantero azteca, obviamente, no se hizo esperar y ante esta el presentador de ESPN, David Faitelson, emitió´su crítica hacia el máximo goleador de la Selección Mexicana.

"No es un mártir, Javier "Chicharito" Hernández no es un mártir no lo veamos como gran parte de la critica y algunos aficionados lo quieren ver, él no está en la Selección Mexicana de Futbol porque cometió una falta muy muy grave, no. Lo quieren decir, Yon de Luisa y Gerardo Martino y esta no bien, no se trata de lastimar y exponer más a un ser humano y la familia de ese ser humano en este caso Chicharito, pero Chicharito tendría que tener un poco más de valentía a parecido con todo respeto, un cobarde en esta situación porque… Se ha callado y se ha mantenido, simplemente, hablando de que él puede jugar, él quiere regresar ¿Por qué no habla de lo que pasó en esa concentración de la Selección Mexicana?

Faitelson no se detuvo con el cuestionamiento sobre lo ocurrido en aquella concentración previa a la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando todavía eran dirigidos por Juan Carlos Osorio, aquella de la famosa fiesta con escorts.

¿Por qué no da los detalles? Yo lo sé, pero no puedo dar los detalles porque no lo puedo probar porque no quiero una demanda del jugador del Galaxy o de otra persona, pero me queda claro que Javier Hernández ha quedado mal, el Chicharito ha presionado más a Yon de Luisa, a la reputación del propio entrenador Tata Martino por no hablar con la verdad tenía que haber dicho "Miren cometí un error con la Selección Mexicana de futbol y decidí renunciar a ella, no voy a ir más" ¿Qué hizo todo el proceso? Presionar ¿Qué hizo todo el proceso? Con todo respeto ser un cobarde, no hagamos de Chicharito Hernández un mártir, no lo es, cometió una gran injusticia y por eso se pierde el Mundial del 2022", comentó el periodista.

La Copa del Mundo para México comenzará ante Polonia el próximo 22 de noviembre en el Estadio Lusail en Doha, donde Javier no estará luego de haber jugado Brasil 2014 y Rusia 2018.

