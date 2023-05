En el marco del regreso triunfal de Canelo Álvarez a México, la pelea en el Estadio Akron no solo estuvo llena de emoción, sino que también se convirtió en escenario de una polémica entre el actor Diego Boneta y el futbolista de Chivas, Alexis Vega.

Un momento capturado en video y difundido en redes sociales desató la controversia. Durante el evento, Alexis Vega se acercó a Diego Boneta, quien estaba ubicado en las primeras filas cerca del cuadrilátero, para solicitarle una fotografía para su esposa. La situación se volvió incómoda debido a la gran cantidad de sillas y personas presentes en el lugar.

En el video viralizado, se puede observar cómo la pareja de Alexis Vega señala que la multitud les impide acercarse lo suficiente para tomar la foto. Ante esta situación, Diego Boneta decide capturar el momento "de lejos", accediendo a la petición del futbolista y posando para la fotografía desde dos filas de distancia.

@soycristianrey Alexis Vega pidiéndole una foto a Diego Boneta.

Sin embargo, esta acción no fue bien recibida por algunos usuarios de redes sociales, quienes rápidamente criticaron a Diego Boneta por su gesto. Lo acusaron de no haber mostrado el suficiente interés o respeto al no acercarse para atender la solicitud de Alexis Vega y su esposa. Algunos usuarios incluso compararon la actitud del actor con su papel en la Serie de Netflix de Luis Miguel, insinuando que su comportamiento reflejaba una actitud distante y poco accesible.

Hasta el momento, Diego Boneta no ha respondido públicamente a las críticas generadas por la polémica foto "de lejos". Tanto él como Alexis Vega continúan enfocados en sus respectivas carreras profesionales, dejando atrás este episodio controvertido.

