La Selección Mexicana ya conoce a sus rivales para la próxima Copa Oro, mismos que serán Honduras, Haití y Qatar. Sobre los rivales, el entrenador del Tri, Diego Cocca calificó este grupo como “difícil”, algo que no cayó bien en Enrique Burak.

El comentarista de TUDN es conocido por criticar duramente al futbol a la Selección Mexicana y en esta ocasión no se guardó nada, en especial tras las palabras de Diego Cocca, es por eso que lo ‘reventó’ en el podcast Los Tres Amigos.

Perdón por la palabrota que dijo @EnriqueBurak Y sí, otra vez habló de futbol en #Amigos! Imperdible la edición de hoy https://t.co/evHjSoyipV pic.twitter.com/sZGk67z5mi — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 20, 2023

“Viene la Copa Oro, y entonces te toca en el grupo Honduras, Haití y Qatar. Entonces escuchas al técnico de la Selección Mexicana: ‘es un grupo de respeto’. No manchen, ósea uno es el 67, y los otros dos del 80 para arriba en el ranking”

“Honduras hace muchos años que no hace absolutamente nada, Haití fue al mundial de 1974 y no fue México y a Qatar lo tienes ahí por la cuestión de la lana y porque fueron los del mundial anterior. A quién quieren engañar, no sean engaña bobos”, señaló Burak.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GERARD PIQUÉ Y LE REGALÓ A CLARA CHÍA UN VIAJE A ABU DABI POR SU CUMPLEAÑOS