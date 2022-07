Esposa de Chatón Enríquez fue asaltada; su suegro falleció por herida de bala

La famalia de Jorge 'Chatón' Enríquez fue víctima de la violencia en México, el jugador reveló que su esposa y su suegro sufrieron un asalto a mano armada que acabó con la vida del papá de su pareja.

Fue a través de sus redes sociales, que el medallista de oro en Londres 2012 detalló la situación y explicó porque suprimió el video de los hechos, los cuales se desconocen en donde fueron.

"Me dieron la indicación de la Fiscalía que quitara el video por cuestiones de la investigación... Pero les comento que mi esposa fue asaltada a mano armada. Robaron su camioneta y mi suegro está gravemente herido de bala, ya se encuentra en cirugía. Por el momento solo les pido sus oraciones", escrbió en su cuenta de Instagram, momentos antes de que se confimara la muerte del papá de su esposa.

Sin embargo, el suegro del futbolista no aguantó la cirugía y falleció en el procedimiento.Durante la transmisión del América vs Atlas, se dio a conocer que el Chatón necesitaba donadores tipo O+ y O- para su suegro, quien no logró sobrevivir.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UEFA LANZÓ CAMPAÑA 'REAL SCARS' PARA DETENER LOS ABUSOS 'ONLINE' QUE SUFREN LOS JUGADORES