Exárbitro español acusó al Real Madrid de ‘amenazarlo’: ‘Solo pita igual que al Barcelona’

@itu_edu desvela qué pasó con Florentino Pérez tras un Real Madrid-Deportivo

‼️ "Me apartó y me quiso meter en una habitación. Me dijo 'solo pido que nos pitéis igual que al Barça'"

"Le dije que se había acabado la conversación. A la media hora ya lo sabía el CTA" pic.twitter.com/u4sq2Cifoe

— Carrusel Deportivo (@carrusel) March 13, 2023