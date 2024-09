Exconductora revela su encuentro con Cristiano Ronaldo: “Me dijo que me fuera a su casa…”

Alyson Eckman una famosa exconductora de televisión y que hoy se dedica a la creación de contenido para adultos, reveló cómo fue su encuentro con Cristiano Ronaldo en 2014 cuando militaba en el Real Madrid.

La nacida en Estados Unidos volvió aparecer en televisión después de muchos tiempo de no hacerlo, en esta ocasión fue parte de una entrevista en Telecinco para ‘Socialité’.

La famosa conductora que era una auténtica celebridad, describió a Cristiano Ronaldo como un hombre muy gracioso y de buenos modales.

“Yo en 2014 o así presenté el perfume nuevo global de Cristiano Ronaldo, porque necesitaban a alguien que hablara inglés”, relata Eckman.

La exconductora resaltó: “Es un hombre supersimpático, gracioso. Él sí es guay. Ronaldo es un tío muy guay y respetuoso”.

“Estaba con mi amiga española y en la fiesta de después, me dijo ‘vamos a mi casa a tomarnos algo’. Yo trabajaba al día siguiente, pero le dije ‘voy a ir y cuando te diga, me vas a mandar a mi casa con tu chófer’. Y me dijo que vale”, menciona.

Concluye con su relato: “Entonces fuimos a su casa, tomamos algo y me fui”, recuerda con mucho cariño Alyson Eckman.

