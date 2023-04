Exnovia de Israel Reyes asegura que Nailea Vidrio se metió en su relación

Gracias a las redes sociales se pudo saber que Israel Reyes y Nailea Vidrio formalizaron su relación de noviazgo luego de que un video de ambosfuera compartido con el mundo, sin embargo, no todo fue perfecto en los instantes siguientes, pues la jugadora habría tenido una discusión con la expareja del defensor.

Por las fotos y videos que han compartido en sus perfiles de Instagram los dos futbolistas profesionales, se convirtieron en una de las relaciones más famosas de los últimos meses, esto debido a que acusan a la atacante de Cruz Azul de estar más activa en Internet que en las canchas.

Sin embargo, mediante un video de tiktok, se dio a conocer que el usuario Rocío Ulloa, quien habría salido con el joven defensor mexicano, creó la polémica debido a que contó la historia de cómo la estrella de La Máquina’ se habría metido en su relación y por eso habrían terminado.

“En Instagram me ponen: ‘oye, ya no andas con Israel, ¿qué pasó con él? Y cuéntanos’, y la neta yo solo ignoro pero para mi salud mental ya no quiero hablar del tema y luego me mandaron el tiktok de Nailea y yo, a ver story time de cómo te metiste en la relación”, menciona en el inicio del metraje.

La tiktoker cuenta que ella salía con Reyes hace varios meses y que el jugador del América terminó con ella por no estar en la misma sintonía, y a las dos semanas comenzó a subir fotos con Nailea Vidrio, con quien ya se había visto a pesar de que estaba en la relación.

Al final del metraje, Rocío Ulloa menciona que conoce a Israel Reyes desde hace años y que le desea lo mejor a él y a su familia, además de que no era para hablar mal de él, sin embargo, dio el consejo a sus seguidores de que tengan amor propio y que no sean infieles.

Tras esta historia, la jugadora de Cruz Azul respondió en los comentarios del video con la frase de “JAJA orale pues da tu versión”, dando a entender que no había sido cierto lo que contó en el video, además de que posteriormente subió un video donde se ve escrito: “Bb no tiene otra cosa que inventar”, además de que va dirigido para "la Rossi".

Hasta el momento, el futbolista no se ha manifestado por las palabras de Rocío Ulloa y de Nailea Vidrio. Se suma un escándalo y polémica más después de que habían formalizado su relación tras semanas de subir fotos y videos juntos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PADRES DE SAN DIEGO FESTEJARON TRIUNFO ANTE GIGANTES CON PIÑATA EN EL VESTIDOR