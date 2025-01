Paco Gabriel de Anda carga contra Faitelson: "Es una persona incoherente"

Paco Gabriel de Anda habló abiertamente sobre su excompañero en ESPN, David Faitelson, durante su participación en el podcast de Yosgart Gutiérrez, “El Reportero”.

En la conversación, De Anda expresó su molestia por actitudes y comentarios de Faitelson, especialmente por divulgar información personal relacionada con su familia, algo que consideró inaceptable.

CAPTURA DE PANTALLA: X

“Una persona que dice que nunca trabajará en un lugar y va a trabajar. Yo puedo entender si se maneja así en la vida, yo no puedo coincidir con una persona así. Tiene su forma de ser, yo tengo la mía. Coincidimos en temas laborales, yo no me escondo de nadie, él se esconde de la gente”, declaró De Anda.

El exfutbolista fue aún más directo al criticar el comportamiento de Faitelson: “Lo que muchas veces dice son temas personales, y entonces sí se esconde de la gente. Hay muchas personas a las que agredió, ofendió y se terminó por esconder. Yo no, camino sin ningún problema y puedo encontrarme con quien sea, en cualquier lugar, no tengo ningún problema y prefiero estar así”.

CAPTURA DE PANTALLA: X

El conflicto entre ambos llegó a un punto crítico en 2019, cuando protagonizaron una confrontación en vivo durante un programa. La tensión fue tal que los directivos de ESPN decidieron que no compartieran más espacios dentro de la cadena deportiva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pep Guardiola culpa a las lesiones de la crisis del Manchester City

CAPTURA DE PANTALLA: X